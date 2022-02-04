На Киевщине от африканской чумы начали гибнуть дикие кабаны, объявлена чрезвычайная ситуация
Источник:Обуховская РГА
Два трупа диких кабанов нашли на территории охотничьего хозяйства в Обуховском районе Киевской области. Поэтому чиновники местной райгосадминистрации были вынуждены создать зоны защиты и надзора.
Как отметили в Обуховской РГА, ситуация попадает под классификацию чрезвычайных, связанных с эпизоотией. Чтобы взять распространение африканской чумы свиней под контроль, 2 февраля чиновники провели заседание чрезвычайной комиссии при райгосадминистрации.
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Очагом распространения опасной болезни чиновники признали первый обход территории Обуховского районного охотничьего хозяйства.
Какие населенные пункты попали в зону чрезвычайной ситуации
По словам главы местного управления Госпродпотребслужбы Владимира Ревы, информация об инциденте стала известна 1 февраля, когда к чиновникам поступила устная информация об обнаружении двух трупов диких кабанов на территории охотничьего хозяйства.
Лабораторная проверка показала, что оба кабана были инфицированы африканской чумой свиней.
Реагируя на событие, в РГА решили создать в районе зону защиты, в которую включили села:
- Перше Травня;
- Шевченково;
- Копачов;
- Березовое;
- Старые Безрадичи;
- Тарасовка.
Кроме того, в комиссии по чрезвычайным ситуациям определились с так называемой зоной надзора, где усиленно будут наблюдать за животными. В нее включили Обухов, а также 21 село и свинохозяйства ООО "Рассвет плюс", ООО "Краснослободский откормочный комплекс" и два охотничьих хозяйства – "Трипольский охотник" и "Киевское".