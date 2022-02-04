На Киевщине от африканской чумы начали гибнуть дикие кабаны, объявлена чрезвычайная ситуация

Два трупа диких кабанов нашли на территории охотничьего хозяйства в Обуховском районе Киевской области. Поэтому чиновники местной райгосадминистрации были вынуждены создать зоны защиты и надзора.

Как отметили в Обуховской РГА, ситуация попадает под классификацию чрезвычайных, связанных с эпизоотией. Чтобы взять распространение африканской чумы свиней под контроль, 2 февраля чиновники провели заседание чрезвычайной комиссии при райгосадминистрации.

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Очагом распространения опасной болезни чиновники признали первый обход территории Обуховского районного охотничьего хозяйства.

Какие населенные пункты попали в зону чрезвычайной ситуации

По словам главы местного управления Госпродпотребслужбы Владимира Ревы, информация об инциденте стала известна 1 февраля, когда к чиновникам поступила устная информация об обнаружении двух трупов диких кабанов на территории охотничьего хозяйства.

Лабораторная проверка показала, что оба кабана были инфицированы африканской чумой свиней.

Реагируя на событие, в РГА решили создать в районе зону защиты, в которую включили села:

Перше Травня;

Шевченково;

Копачов;

Березовое;

Старые Безрадичи;

Тарасовка.

Кроме того, в комиссии по чрезвычайным ситуациям определились с так называемой зоной надзора, где усиленно будут наблюдать за животными. В нее включили Обухов, а также 21 село и свинохозяйства ООО "Рассвет плюс", ООО "Краснослободский откормочный комплекс" и два охотничьих хозяйства – "Трипольский охотник" и "Киевское".