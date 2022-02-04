Як зазначили в Обухівській РДА, ситуація потрапляє під класифікацію надзвичайних, пов'язаних з епізоотією. Щоб взяти розповсюдження африканської чуми свиней під контроль 2 лютого посадовці провели засідання надзвичайної комісії при райдержадміністрації.

Дивіться також Контрабанда і "сірі" схеми імпорту м’яса завдають величезні збитки Україні

Вогнищем розповсюдження небезпечної хвороби чиновники визнали перший обхід території Обухівського районного мисливського господарства.

Які населені пункти потрапили до зони надзвичайної ситуації

За словами очільника місцевого управління Держпродспоживслужби Володимира Реви, інформація про інцидент стала відома 1 лютого, коли до посадовців надійшла усна інформація про виявлення двох трупів диких кабанів на території мисливського господарства.

Лабораторна перевірка показала, що обидва кабани були інфіковані африканською чумою свиней.

Реагуючи на подію, у РДА вирішили створити у районі зону захисту, до якої включили села:

Перше Травня;

Шевченкове;

Копачів;

Березове;

Старі Безрадичі;

Тарасівка.

Крім того, у комісії з надзвичайних ситуацій визначилися з так званою зоною нагляду, де посилено спостерігатимуть за тваринами. До неї включили Обухів, а також 21 село та свиногосподарства ТОВ "Світанок плюс", ТОВ "Краснослобідський відгодівельний комплекс" і два мисливських господарства – "Трипільський мисливець" і "Київське".

Що таке африканська чума у свиней

Це гостроінфекційне вірусне захворювання, для якого характерні лихоманка, крововиливи, синюшність шкіри, а також вкрай висока смертність. Вкрай стійке до дії зовнішніх факторів. У гної чи ґрунті АЧС може жити до 3 місяців, у копчених м'ясопродуктах – до 6, а в замороженому м'ясі – навіть до 3 років. Вірус не становить жодної небезпеки для людей.