Про це повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

Дивіться також Відправили на передову БпЛА, системи РЕБ, енергоприлади та броньований мікроавтобус, – Кличко

"Столиця продовжує допомагати і нашим бійцям на фронті, і ветеранам, які повертаються з війни. Сьогодні Київрада має розглянути зміни до міської цільової програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України". Йдеться про співфінансування протезів підвищеної функціональності для киян-Захисників та Захисниць. Також в змінах до програми йдеться про компенсацію коштів за переобладнання авто людям з інвалідністю", – повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що столиця оплачуватиме виготовлення протезів додатково до державної допомоги.

Сучасні протези – це можливість покращити якість життя для людей, які отримали інвалідність, захищаючи Україну. Максимальна вартість, яку оплачує їм держава, – до 2 мільйонів гривень. Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів високої функціональності та комфорту. Ще до 1,5 мільйона гривень на одну людину,

– наголосив Кличко.

Він також повідомив, що Київ вже протягом року надає компенсацію за придбання автомобіля. Втім, часто людина вже має авто, але не може ним користуватись, бо не має коштів, щоб переобладнати його. Тепер ветерани зможуть отримувати від міста компенсацію за переобладнання авто, підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що згідно з домовленостями Віталія Кличка з мером Берліна Каєм Вегнером, у Києві на базі однієї з комунальних лікарень створюється "Берлінсько-Київський центр протезування".