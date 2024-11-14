Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Дивіться також Віталій Кличко передав 5 штурмовій бригаді 550 дронів Mavic від громади Києва

Сьогодні нашим захисникам на фронт — на Донецький та Харківський напрямки — відправили чергову партію оснащення в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Зокрема, 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЕБ, 10 генераторів, 10 пристроїв Екофло, 10 обігрівачів. А також — броньований мікроавтобус,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що цю допомогу отримають бійці 63 ОМБр, 42 ОМБр та 241 бригади ТрО.

"Столиця продовжує робити все, щоб підтримувати та допомагати нашим захисникам. І за кошти громади, і за небюджетні кошти", – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ у поточному році вже виділив на допомогу Силам оборони 8,6 мільярда гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 мільярда).