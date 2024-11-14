Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

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Сегодня нашим защитникам на фронт – на Донецкое и Харьковское направления – отправили очередную партию оснащения в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). В частности, 100 ночных fpv-дронов, 5 БПЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ, 10 генераторов, 10 устройств Экофло, 10 обогревателей. А также бронированный микроавтобус,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что эту помощь получат бойцы 63 ОМБр, 42 ОМБр и 241 бригады ТРО.

"Столица продолжает делать все, чтобы поддерживать и помогать нашим защитникам. И за средства громады, и за небюджетные средства", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев в текущем году уже выделил на помощь Силам обороны 8,6 миллиарда гривен. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 миллиарда).