На Киевщине погиб подросток, который перелезал через вагон

15-летний парень погиб на железной дороге в Фастове Киевской области 22 октября. Подросток залез на вагон поезда, но задел электрические провода.

Полицейские узнали об инциденте от работников станции, которые увидели тело ребенка без признаков жизни. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть подростка.

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По факту трагического случая полицейские открыли уголовное производство.

Погиб мгновенно



Мальчик залез на вагон грузового поезда / Фото полиции Киевской области

По предварительным данным, подросток залез на вагон грузового поезда ночью 22 октября. В результате удара током он погиб мгновенно.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Им оказался житель села Красное Белоцерковского района Киевской области.

Инцидент квалифицировали как умышленное убийство с отметкой о несчастном случае.



Школьник упал с вагона уже мертвым / Фото полиции Киевщины

Для чего парень залез на вагон, неизвестно. Это будут выяснять правоохранители. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Досудебное расследование инцидента продолжается.