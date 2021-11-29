На Киевщине разоблачили группировку, которая продавала поддельные сертификаты и госдокументы

Правоохранители провели 5 обысков и задержали двоих киевлян и жительницу Софиевской Борщаговки. Злоумышленники наладили работу центра по изготовлению фейковых сертификатов о вакцинации, и вида на жительство иностранцев.

По данным следствия, члены группировки вносили ложные данные в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуг по устранению препятствий для пересечения границы оценивали в 250 долларов. Сколько стоил сертификат о проведении прививки – в полиции не сообщили.

Смотрите также В Минцифры ответили, насколько Дия уменьшила количество поддельных COVID-сертификатов

Следователи говорят, что организаторами схемы были 50-летняя жительница Софиевской Борщаговки вместе с 46- и 53-летними киевлянами.

Изъяли сотни печатей и тысячи бланков предприятий

Клиентами центра по подделке документов были как граждане Украины, так и иностранцы.

Во время обысков в квартирах фигурантов дела полицейские изъяли 420 клише печатей различных компаний, а также 2 373 незаполненных бланка фирм и предприятий.

Кроме того, у злоумышленников нашли 25 поддельных свидетельств о вакцинации, фейковые виды на временное проживание иностранцев и оборудование для изготовления документов.

Также правоохранители изъяли охотничий карабин и травматическое оружие и патроны.

Деятельность злоумышленников квалифицировали как незаконную переправку лиц через государственную границу, а также подделку документов.

Правоохранители проверяют причастность других работников фирмы к участию в преступных схемах.

Фигурантам производства грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Конечно, если суд признает их вину.

Смотрите видео с обысков и задержания группировки по изготовлению поддельных документов: