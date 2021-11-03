На Киевщине задержали вооруженных россиян, грабивших дома богачей
Источник:полиция Киевской области
Бойцы спецназа провели задержание преступной группировки, в которую входили граждане России. Занимались они ограблением зажиточных жителей Киевщины.
По словам руководителя полиции Киевской области, бандиты обчистили по меньшей мере 4 имения. Грабители врывались в дома, связывали владельцев и выносили все драгоценности.
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Наживой злоумышленников, как говорят следователи, стали 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 300 тысяч гривен.
Орудовали в Гнедине, Козине и Княжичах
У злоумышленников был целый арсенал / Фото МВД Украины
- Правоохранители выяснили, что злоумышленники ворвались в дом женщины в Гнедине и связали ее хомутами. Нападавшие забрали 100 тысяч долларов и ювелирные изделия.
- Впоследствии эта же группировка совершила нападение на дом супругов в Княжичах. Там злоумышленники также похитили наличные и личные вещи.
- После совершения этого преступления фигуранты производства дерзко вынесли сейф из имения жителей Козина.
Установили личности злоумышленников следователи, обработав записи с 400 камер видеонаблюдения. Подозреваемыми оказались ранее судимые россияне 43 и 45 лет. Пересекли границу грабители нелегально.
Бойцы спецназа изъяли у злоумышленников немалое количество оружия / Фото МВД Украины
Правоохранители говорят, что один из задержанных отбывал наказание за убийство.
Жили злоумышленники в арендованных квартирах. У них изъяли большое количество оружия: пистолеты, 7 подствольных гранат, снаряды для РПГ, ножи, устройства для взлома дверей, рации и камуфляж.
1 октября обоих подозреваемых посадили под стражу.
Смотрите видео задержания россиян, которые грабили дома на Киевщине: