Киевская елка попала в топ-15 самых красивых в Европе, которые рекомендуют для туристов

Накануне Нового года Международная туристическая организация European Best Destinations обнародовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Эксперты отметили киевскую елку и включили столицу Украины в список городов, которые стоит посетить туристам в новогодние праздники.

Специалисты отметили, что Киев является идеальным городом для людей, которые ищут снега, традиций и аутентичности. Новогоднюю елку работники влиятельного агентства назвали одной из самых красивых в Европе.

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В своих рекомендациях представители European Best Destinations указали, что в столице Украины будет работать несколько рождественских ярмарок.

Как выглядит главная елка Украины

Эксперты по туризму указали, что елка на Софийской – искусственная и высотой в 31 метр. Ее украсили 20 тысячами игрушек украинского производства, а также многими километрами гирлянд. Организаторы праздничной локации использовали гирлянды 5 цветов – белого, оранжевого, красного и холодного блеска. Ими опутали елку будто зимней вуалью.

Рейтинг лучших елок еще не проводили

По словам главы проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого в комментарии "Сегодня", елка на Софийской площади попала в рейтинг рекомендаций для посещений иностранными туристами на новогодние праздники. Главная елка Украины попала в список вместе с новогодними деревьями Мальты, Португалии, Франции, Венгрии, Австрии, Чехии, Латвии и сразу нескольких елок в Германии.

Рейтинг самых красивых елок пока не составляли, но Добруцкий утверждает, что елка имеет все шансы оказаться на лидерских позициях.

В прошлом году красавица на Софийской заняла 7 место среди рейтинга самых красивых елок Европы.