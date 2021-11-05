Киевские активисты самостоятельно восстановили фасад исторического дома

Известный киевский активист Сергей Половинко вместе со своими друзьями как могли сделали восстановление фасада дома Лунева на Ярославской улице. На это ему понадобилось более 5 дней.

По словам активиста, для восстановления фасада исторического дома на Подоле ему пришлось арендовать автовышку. Мужчина с другими единомышленниками навел относительный порядок в давно заброшенном помещении, которое уже начало разваливаться.

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На прочности конструкции действия активистов никак не отразились, однако по крайней мере на головы прохожих в ближайшее время ничего не должно упасть.

Снял все, что могло отвалиться

Половинко утверждает, что из дома Лунева убрали все кирпичики, которые свисали с карниза, убрали плохо закрепленные окна на втором этаже, а также листы железа, которые могли отпасть.

Штукатурку активисты не трогали, только сняли куски, которые отслоились.

Также активисты убрали огромное количество мусора, в частности строительного.

После работы волонтеров дом начал выглядеть гораздо более опрятно – окна закрыты осб-плитами, есть номер дома.

Впрочем, помещению нужна серьезная реставрация.

Дом на улице Ярославской, 8 построил в 1880 году владелец кирпичных киевских заводов Афиноген Лунев. Сделали его из церкви с именным тавром "А. Луневъ".

Смотрите фото восстановления дома Лунева активистами / Фото Сергея Половинко: