Киевские спасатели уронили травмированного мужчину с крыши гаража: видео падения

Несчастным случаем закончилась работа работников Киевской аварийно-спасательной службы. Произошло это во время спасения мужчины ночью 29 декабря.

В соцсетях на страницах КАРС сначала рассказали о спасении мужчины, однако впоследствии удалили сообщение. Скорее всего, это сделали потому, что успешной эту работу спасателей назвать нельзя.

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Травмировался киевлянин на Крещатике, когда пытался догнать грабителя.

Дважды пострадал от падения

Вызов о помощи поступил спасателям около 1:00 ночи 29 декабря.

Мужчина рассказал, что бежал за похитителями, которые украли его вещи, но упал и застрял в гаражах.

Потерпевший получил травму ног, поэтому самостоятельно спуститься не мог.

Травмированного пришлось снимать с крыши гаража бойцам КАРС, но сделали они это весьма своеобразным способом.

Мужчина упал с гаража лицом вниз / Скриншот с видео

Спасатели закрепили мужчину к специальным ношам, которые затем пытались спустить вниз. Впрочем, в какой-то момент стропы оборвались и мужчина изо всех сил полетел на асфальт. Самое плохое, что он не мог как-то смягчить удар, поскольку его конечности были плотно закреплены. Какие травмы получил пострадавший в результате второго падения, неизвестно.

Смотрите видео падения мужчины во время спасательной операции в Киеве: