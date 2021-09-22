Киевские таможенники изъяли больше 500 египетских таблеток с психотропным веществом

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали отдыхающую, которая привезла из Египта вредные лекарства. Таблетки и сиропы были с содержанием псевдоэфедрина, который может иметь психотропное действие.

Оборот псевдоэфедрина, который являюется разновидностью прекурсора, в Украине запрещен. Об этом сообщили 22 сентября.

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Психотропные вещества

Таможенники задержали отдыхающую, которая привезла сиропы и таблетки с содержанием психотропного вещества – псевдоэфедрина.

Псевдоэфедрин может применяться как лекарственное средство, имеющее психоактивное наркотическое действие. Также он применяется как сосудосуживающее средство. Однако вещество часто используется как прекурсор для изготовления наркотиков.



В "Борисполе" таможенники изъяли египетские лекарства с содержанием прекурсоров / Фото Киевской таможни

В целом работники таможни изъяли 500 таблеток и 5 сиропов из багажа отдыхающих. Правоохранители говорят, что лекарства с содержанием такого вещества в Украине запрещены. К тому же оборот постоянно контролируют.

Работники службы составили протокол за нарушение таможенных правил. Он предусматривает уплату штрафа в более чем 100 тысяч гривен и конфискацию запрещенных вещей.