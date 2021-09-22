Обіг псевдоефедрину, що є різновидом прекурсору, в Україні заборонений. Про це повідомили 22 вересня.

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Психотропні речовини

Митники затримали відпочивальницю, яка привезла сиропи й таблетки з вмістом психотропної речовини – псевдоефедрину.

Зверніть увагу! Псевдоефедрин може застосовуватися як лікарський засіб, що має психоактивну наркотичну дію. Також він застосовується як судинозвужувальний засіб. Проте речовину часто використовують, як прекурсор, для виготовлення наркотиків.



У "Борисполі" митники вилучили єгипетські ліки із вмістом прекурсорів / Фото Київської митниці

Загалом працівники митниці вилучили 500 таблеток та 5 сиропів з багажу відпочивальниці. Правоохоронці кажуть, що ліки з вмістом такої речовини в Україні заборонені. До того ж обіг постійно контролюють.

Працівники служби склали протокол за порушення митних правил. Він передбачає сплату штрафу в понад 100 тисяч гривень та конфіскацію заборонених речей.