В киевских школах откроют пункты вакцинации против COVID-19
Источник:КГГА
В школах Киева должны открыть пункты вакцинации против коронавируса. Это делают для того, чтобы привлечь к прививке максимальное количество учителей и другого персонала.
Если некоторым школам трудно организовать постоянные пункты вакцинации, то в заведения должны часто приезжать мобильные бригады. Так решила постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение обнародовали 21 сентября.
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Вакцинироваться могут и родители
В школах Киева будут работать пункты вакцинации от коронавируса. Это ввели для того, чтобы массово приобщить учителей и работников школы к прививке.
Также сообщают, что вакцинироваться в учебных заведениях смогут родители и даже родственники школьников. Помочь внедрить решение должны КГГА и ее органы. Также районные администрации должны позаботиться о соответствующих пунктах в школах.
Прививки для педагогов: последние новости
- 22 сентября сообщили, что вакцинация педагогов – обязательна.
- Министр здравоохранения отметил, что решение является законным и не противоречит правам человека.
- Учебные заведения могут работать в очном режиме, при условии, если 80% работников там имеют COVID-сертификаты.
- Чтобы ускорить темпы прививки, Государственная комиссия поручила главам облгосадминистраций обеспечить вакцинацию учителей на местах в школах.