Киевский адвокат прибрал к рукам квартиры покойников за 2,5 миллиона гривен
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве адвокат подделал документы и завладел двумя квартирами умерших людей. Стоимость жилья составляет 2,5 миллиона гривен.
Юристу уже объявили о подозрении. Его будут судить за мошенническое завладение жильем на основании поддельных документов. В случае доказательства вины мужчине грозит от 5 до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.
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Использовал данные собственных клиентов
Схему вместе со своими сообщниками адвокат провернул в 2018 – 2019 годах. Они подделали документы правоустановки на две квартиры покойников в Киеве. Прикрываясь сфальсифицированными бумагами, подозреваемый присвоил жилье.
Показательно, что аферу с одной из квартир злоумышленник воплотил в жизнь, тайком используя паспортные данные своего же клиента. В конце концов для получения прибыли адвокат решил продать жилье третьим лицам.
Квартиры арестовали
- После раскрытия преступной схемы на квартиры наложили арест.
- Адвокату, которого подозревают в их присвоении, вскоре изберут меру пресечения.
- Следователи продолжают поиски других участников дерзкой схемы.
Миллионный грабеж инвесторов: похожая афера
Директор одной из столичных строительных компаний присвоил себе почти 2 миллиона гривен инвесторов и оставил людей без жилья. Злоумышленник завладел средствами еще в 2012 – 2013 годах, но так и не начал строительство многоэтажки.