Киевский адвокат прибрал к рукам квартиры покойников за 2,5 миллиона гривен

В Киеве адвокат подделал документы и завладел двумя квартирами умерших людей. Стоимость жилья составляет 2,5 миллиона гривен.

Юристу уже объявили о подозрении. Его будут судить за мошенническое завладение жильем на основании поддельных документов. В случае доказательства вины мужчине грозит от 5 до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

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Использовал данные собственных клиентов

Схему вместе со своими сообщниками адвокат провернул в 2018 – 2019 годах. Они подделали документы правоустановки на две квартиры покойников в Киеве. Прикрываясь сфальсифицированными бумагами, подозреваемый присвоил жилье.

Показательно, что аферу с одной из квартир злоумышленник воплотил в жизнь, тайком используя паспортные данные своего же клиента. В конце концов для получения прибыли адвокат решил продать жилье третьим лицам.

Квартиры арестовали

После раскрытия преступной схемы на квартиры наложили арест.

Адвокату, которого подозревают в их присвоении, вскоре изберут меру пресечения.

Следователи продолжают поиски других участников дерзкой схемы.

Миллионный грабеж инвесторов: похожая афера

Директор одной из столичных строительных компаний присвоил себе почти 2 миллиона гривен инвесторов и оставил людей без жилья. Злоумышленник завладел средствами еще в 2012 – 2013 годах, но так и не начал строительство многоэтажки.