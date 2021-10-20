Киевский депутат от "Батькивщины" раздал людям почти просроченные витамины

Депутат Шевченковского района Киева Александр Бродский якобы устроил на своем округе бесплатную раздачу витаминов. При этом, как отметили жители района, срок годности некоторых препаратов подходит к концу.

О раздаче комплекса витаминов написала в сообществе "Сырец ФБ" киевлянка Лариса Левченко. По словам женщины, среди тех, кто получил витамины, много пожилых людей, которые не всегда смотрят на сроки годности.

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Раздавали лекарственные средства в приемной Александра Бродского на улице Щусева.

Большинство людей проблемы не увидели



СМС от депутата Киевсовета / Скриншот Ларисы Левченко

Как отметила Левченко, об акции от депутата она узнала из СМС, которое поступило ей на мобильный.

Женщина пришла в приемную, где получила несколько препаратов.

Один из трех имеет срок годности до января 2022 года. Другие заканчиваются в октябре и ноябре 2021.



Срок годности одного из препаратов – до октября 2021 / Фото Ларисы Левченко

Уважаемый господин Бродский, как у Вас хватает совести раздавать почти просроченные товары? Вам не стыдно? Хотя, справедливости ради скажу, один из трех препаратов с нормальным сроком. Но только один,

– написала Левченко.



Часть комплексов вскоре будет просроченной / Фото Ларисы Левченко

В комментариях к сообщению почти все пользователи отметили, что в приемной предупреждали граждан о том, что сроки годности препаратов подходят к концу. Кроме того, большинство киевлян указали, что "витамины не испортятся".

Лишь несколько человек обратили внимание на то, что подобные раздачи является косвенным подкупом людей.