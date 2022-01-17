Киевский маршрутчик отказал ветерану войны на Донбассе в бесплатном проезде
Источник:фейсбук Андрея Тарана
С очередным хамством водителя частной компании-перевозчика столкнулся участник боевых действий на Востоке Украины днем 16 января. Маршрутчик отказал мужчине в бесплатном проезде.
Об инциденте, который произошел в маршрутке, едущей из Киева в поселок Бышев, написал сам ветеран Андрей Таран. По словам мужчины, который был парамедиком в добровольческом батальоне "Госпитальеры", воевавшего в составе "Азова" и 93 бригады, в бесплатном проезде ему отказали впервые.
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С наглостью и неблагодарностью водителя ветеран столкнулся возле станции метро "Нивки".
Без скандала не обошлось
- По словам военного, он показал водителю удостоверение, но тот отказал в бесплатном проезде.
- Мужчина не стал ругаться с маршрутчиком и вышел на улицу.
- Таран подчеркнул, что ему дороги нервы, поэтому он решил не ссориться с водителем.
"Народный герой", для меня это впервые когда отказали везти по удостоверению, не стал ругаться, нервы дороже, но страна должна знать "хероев",
– подчеркнул ветеран.
Впрочем, без скандала все же не обошлось. После того, как Таран опубликовал в соцсети фото маршрутки, пост увидело немалое количество людей. Пользователи отметили, что водитель совершил преступление, поскольку льготный проезд участникам войны с Россией предусмотрен законом.
Далеко не первый инцидент
Ветераны войны говорят, что очень часто сталкиваются с подобной наглостью маршрутчиков, которые отказывают им в бесплатном проезде, хотя его стоимость является совсем несущественной для предприятий. Несмотря на то, чтобы не получить 8 гривен, водители рассказывают о том, как они "туда не посылали", и унижают ветеранов другим способом.