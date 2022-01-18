В киевский парк "Наталка" на Оболони прилетела стая лебедей, которые совсем не боятся людей

Более 30 лебедей облюбовали для зимовки залив Днепра в парке "Наталка" в Киеве. Покормить птиц, которых ежедневно становится больше, приходят сотни местных жителей.

Фотографию белых красавцев опубликовала в одном из сообществ в фейсбуке киевлянка Ирина Колесникова. По ее словам, Оболонская набережная на территории парка "Наталка" превратилась в настоящее лебединое царство.

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Местные жители говорят, что количество лебедей на берегу постоянно увеличивается. Скорее всего, они прилетают, поскольку в парке их кормят прохожие.

Подходят к каждому, кто приходит



Сотни киевлян приезжают в Оболонь, чтобы покормить лебедей / Фото Ирины Колесниковой

Пользователи утверждают, что еще несколько дней назад лебедей было чуть больше 20. 18 января прохожие насчитали уже 31 птичку.

Кроме лебедей в заливе можно увидеть уток, голубей и чаек, которым также нравится то, что их подкармливают киевляне.

Количество желающих согреть и покормить птиц также постоянно увеличивается – в парке "Наталка" можно увидеть десятки людей, которые пришли сюда именно для этого.

Птицы совсем не боятся людей, поэтому охотно подходят к ним почти вплотную.



Кроме лебедей на берегу всегда можно увидеть других птиц / Фото Ирины Колесниковой

Надо кормить правильно

Увидеть лебедей на берегу Днепра в парке "Наталка" можно фактически каждый год. У грациозных птиц, как говорят специалисты, есть память, поэтому они возвращаются сюда каждую зиму. Кроме того, для зимовки им вполне подходит открытая вода без льда. Впрочем, большинство киевлян кормит птиц хлебом, но это им вредит. Кормить лебедей рекомендуют комбикормом, а также вареными зернами ячменя или пшеницы.