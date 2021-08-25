Киевский суд отпустил мужчину, который с гранатой пытался ограбить обменник
Источник:Полиция Киевской области
Преступник требовал от кассирши деньги и угрожал взорвать гранату. Инцидент произошел в июне этого года на улице Натальи Ужвий в Подольском районе Киева.
Мужчину задержали во время спецоперации. При рассмотрении обвинительного акта в суде его признали виновным. Однако вместо реального заключения преступник получил два года условно.
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Вступило ли наказание в действие, неизвестно. Если нет, прокуроры, возможно, будут подавать на приговор апелляцию.
Граната была учебной
- Полицейские узнали о совершении преступления от самой кассирши. Женщина сообщила им о нападающем, который угрожал ей гранатой.
- Когда работница обменника нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся.
- Правоохранители довольно быстро установили личность разбойника. Им оказался местный житель.
- Мужчину задержали бойцы спецназа. У него нашли учебную гранату.
В Подольском районном суде столицы признали фигуранта дела виновным, однако назначили ему максимально мягкое наказание – 3 года заключения. Впрочем, реальный срок лишения свободы для него заменили на испытательный. Теперь преступнику придется 2 года появляться к участковому.
Если в течение испытательного срока осужденный совершит какое-либо правонарушение, его должны отправить за решетку. При условии соблюдения им всех требований, судимость мужчины погасят.