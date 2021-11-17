Киевский врач штамповала фальшивые справки о вакцинации за 4 тысячи гривен
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве правоохранители разоблачили врача, которая подделывала сертификаты о вакцинации. За такую "услугу" она просила 4 тысячи гривен.
Справки о вакцинации подделывала врач одной из поликлиник Дарницкого района столицы. Правоохранители также нашли сообщников женщины, которые помогали ей в фальсификации COVID-сертификатов.
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"Клиентов" искали в Telegram
Врач и ее сообщники искали своих "клиентов" через анонимный канал в Telegram. Женщина вносила ложные данные в систему здравоохранения и выдавала фальшивые сертификаты вакцинации.
Правоохранители наведались с обысками к врачу и ее сообщникам. В их помещениях и на рабочих местах обнаружили доказательства преступлений.
Следователи ищут "клиентов" врача с фальшивыми сертификатами. За несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах и подделку печатей врачу и ее сообщникам грозит до 5 лет заключения.
Громкие случаи подделки сертификатов о вакцинации
- В Киеве правоохранители разоблачили трех злоумышленников, которые на съемной квартире подделывали сертификаты о вакцинации против COVID-19 и ПЦР-тесты.
- В Ивано-Франковской и Харьковской областях СБУ разоблачила турфирмы, которые фальсифицировали COVID-документы.
- Впоследствии СБУ разоблачила 3 сети, которые фальсифицировали сертификаты о вакцинации. Злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.
- В Кривом Роге 43-летний мужчина в собственном гараже изготавливал фальшивые документы о вакцинации.