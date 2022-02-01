Киевский застройщик пытался подкупить главу ГАСИ за 120 тысяч долларов

Представитель одной из киевских компаний-застройщиков пытался дать огромную взятку главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. 1 февраля мужчину задержали с поличным.

По данным следствия, застройщик хотел подкупить чиновника, чтобы ГАСИ предоставила разрешение на эксплуатацию готового здания. Услуги руководителя инспекции в частной компании оценили в 120 тысяч долларов.

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Чиновник на получение денег согласился, но написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро.

Почти 3,4 миллиона за многоэтажку

Злоумышленника даже не клали лицом в снег / Фото НАБУ

Как утверждают в САП и НАБУ, представитель застройщика хотел решить проблему с получением сертификата готовности здания к эксплуатации.

Получить документы законным способом застройщик якобы не смог из-за нарушения правил строительства.

Для этого злоумышленник обратился к главе ГАСИ и предложил ему получить немалую сумму незаконной выгоды – 120 тысяч долларов, что равняется более чем 3,4 миллиона гривен.

По заявлению должностного лица следователи антикоррупционного бюро открыли уголовное производство. Случилось это в декабре 2021 года.

1 февраля во время передачи средств представителя застройщика задержали.

О каком именно застройщике идет речь, правоохранители не сообщили. Однако отметили, что злоумышленники хотели ввести в эксплуатацию многоквартирный дом.

У мужчины изъяли огромную сумму / Фото НАБУ

В машине фигуранта производства обнаружили бумажные пакеты с пачками долларовых купюр. Деньги у злоумышленника изъяли, а самого мужчину задержали.

Вскоре представителю застройщика сообщат о подозрении в предоставлении предложения незаконной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное служебное положение. За совершенное фигуранту грозит от 4 до 8 лет заключения с конфискацией имущества или без нее и со спецконфискацией.

Кроме того, работники специализированной антикоррупционной прокуратуры готовят ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. На чем будут настаивать правоохранители, пока неизвестно.