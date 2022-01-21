Киевского коммунальщика и подрядчика будут судить за кражу 720 тысяч гривен
Источник:прокуратура Киева
Начальник отдела коммунальной компании, обслуживающей жилищный фонд Шевченковского района Киева, и директор строительной фирмы подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. 21 января обвинительный акт в отношении чиновника и предпринимателя был передан в суд.
По данным следствия, коммунальщик и глава частной компании незаконно завладели 720 тысячами гривен и подделали техническую документацию. Сделку злоумышленники якобы совершили при проведении капитального ремонта инженерных сетей двух домов.
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Речь идет о замене труб на улицах Турчина и Сечевых Стрельцов.
Использовали более дешевые материалы
- Правоохранители говорят, что в 2020 году Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской райгосадминистрации заключило договоры подряда с частной компанией.
- В дальнейшем строители якобы должны были использовать алюминиевые трубы, но заменили их на полипропиленовые, стоимость которых значительно ниже.
- При этом по документам коммунальщик якобы указал, что подрядчики сделали все согласно заказу.
- Согласно данным экспертизы, в результате сделки бюджету Киева нанесено более 720 тысяч гривен убытков.
Расследовавшие преступление полицейские подозревают главу частной компании в служебном подлоге и присвоении имущества по предварительному сговору в особо крупном размере. Чиновнику кроме этого инкриминируют еще и служебную халатность.
Если судьи признают фигурантов уголовного производства виновными, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 3 года после увольнения.
Когда именно в Шевченковском районном суде Киева начнут рассматривать дело по существу, еще неизвестно.