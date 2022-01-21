Киевского коммунальщика и подрядчика будут судить за кражу 720 тысяч гривен

21 января 2022 , 22:14
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Источник:

прокуратура Киева

Начальник отдела коммунальной компании, обслуживающей жилищный фонд Шевченковского района Киева, и директор строительной фирмы подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. 21 января обвинительный акт в отношении чиновника и предпринимателя был передан в суд.

По данным следствия, коммунальщик и глава частной компании незаконно завладели 720 тысячами гривен и подделали техническую документацию. Сделку злоумышленники якобы совершили при проведении капитального ремонта инженерных сетей двух домов.

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Речь идет о замене труб на улицах Турчина и Сечевых Стрельцов.

Использовали более дешевые материалы

  • Правоохранители говорят, что в 2020 году Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской райгосадминистрации заключило договоры подряда с частной компанией.
  • В дальнейшем строители якобы должны были использовать алюминиевые трубы, но заменили их на полипропиленовые, стоимость которых значительно ниже.
  • При этом по документам коммунальщик якобы указал, что подрядчики сделали все согласно заказу.
  • Согласно данным экспертизы, в результате сделки бюджету Киева нанесено более 720 тысяч гривен убытков.

Расследовавшие преступление полицейские подозревают главу частной компании в служебном подлоге и присвоении имущества по предварительному сговору в особо крупном размере. Чиновнику кроме этого инкриминируют еще и служебную халатность.

Если судьи признают фигурантов уголовного производства виновными, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 3 года после увольнения.

Когда именно в Шевченковском районном суде Киева начнут рассматривать дело по существу, еще неизвестно.

Автор: Олексій Чибісов