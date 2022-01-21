Киевского коммунальщика и подрядчика будут судить за кражу 720 тысяч гривен

Начальник отдела коммунальной компании, обслуживающей жилищный фонд Шевченковского района Киева, и директор строительной фирмы подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. 21 января обвинительный акт в отношении чиновника и предпринимателя был передан в суд.

По данным следствия, коммунальщик и глава частной компании незаконно завладели 720 тысячами гривен и подделали техническую документацию. Сделку злоумышленники якобы совершили при проведении капитального ремонта инженерных сетей двух домов.

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Речь идет о замене труб на улицах Турчина и Сечевых Стрельцов.

Использовали более дешевые материалы

Правоохранители говорят, что в 2020 году Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской райгосадминистрации заключило договоры подряда с частной компанией.

В дальнейшем строители якобы должны были использовать алюминиевые трубы, но заменили их на полипропиленовые, стоимость которых значительно ниже.

При этом по документам коммунальщик якобы указал, что подрядчики сделали все согласно заказу.

Согласно данным экспертизы, в результате сделки бюджету Киева нанесено более 720 тысяч гривен убытков.

Расследовавшие преступление полицейские подозревают главу частной компании в служебном подлоге и присвоении имущества по предварительному сговору в особо крупном размере. Чиновнику кроме этого инкриминируют еще и служебную халатность.

Если судьи признают фигурантов уголовного производства виновными, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 3 года после увольнения.

Когда именно в Шевченковском районном суде Киева начнут рассматривать дело по существу, еще неизвестно.