У киевской маршрутки на ходу отпало колесо: фото

Очередное ДТП из-за неисправного технического состояния маршрутного такси произошло в Святошинском районе Киева. Находились ли при этом в салоне микроавтобуса пассажиры, пока неизвестно.

Инцидент произошел днем 7 августа на улице Генерала Наумова в Киеве. По предварительным данным, у маршрутки во время движения отпало левое переднее колесо.

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Из-за чего именно сломался транспорт, неизвестно.

Типичная ситуация для киевских маршруток

После поломки водитель остановился на дороге в правой полосе и начал самостоятельно устранять неполадку.

Вполне вероятно, что после установки колеса он поехал дальше своим маршрутом.

В комментариях к записи в сообществе "Киев Оперативный" пользователи отметили, что подобная ситуация совсем не вызывает удивлений. Поскольку техническое состояние почти всех маршруток в столице является просто ужасным.

Ничего нового и, скорее всего, так будет продолжаться и в дальнейшем. Потому что никто их не контролирует,

– подчеркнули авторы поста в соцсетях.