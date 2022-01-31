В Киевской области мужчина получил смертельную травму от падения банки с огурцами

Трагический случай произошел в Белой Церкви Киевской области днем 29 января. 42-летний местный житель готовил еду, но получил смертельное повреждение.

Как рассказали в полиции Киевщины, инцидент произошел, когда мужчина пытался отбить мясо кухонным молотком. Рядом с ним стояла стеклянная банка с упавшей и разбившейся огурцами.

Смотрите также: Задушила собственного ребенка и спрятала в пакете: на Харьковщине задержали 18-летнюю мать

Обломки стекла попали в ногу и повредили вену.

Пытался сам остановить кровь

Травмированный мужчина пытался самостоятельно оказать себе первую помощь, но не смог остановить кровотечение.

В результате травмы белоцерковец скончался на месте происшествия. Судя по всему, даже вызвать себе скорую мужчина не успел.

Вскоре в квартиру мужчины вошла соседка, которая и увидела его тело посреди окровавленной кухни. Женщина сообщила о случившемся полицейским.

Правоохранители, работавшие на месте происшествия, установили, что в квартире в момент происшествия никого не было и исключили вероятность преступления. Впрочем, по факту смерти мужчины открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "несчастный случай".

Кровавые выходные на Киевщине

За выходные 29 и 30 января в Киевской области произошло множество трагических случаев и преступлений. Полицейским пришлось работать на месте кровавого убийства супругов с Волыни, которое совершил 52-летний житель Василькова. Злоумышленник, по данным полиции, напал на пострадавшего с молотком и убил его, после чего ножом зарезал жену пострадавшего. Тела убитых подозреваемый положил в фургон и отвез на одну из улиц Василькова.

Кроме того, на днях иностранец 3 часа насиловал 21-летнюю студентку, которую привез домой из ночного клуба.