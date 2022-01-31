Як розповіли у поліції Київщини, інцидент стався, коли чоловік намагався відбити м'ясо кухонним молотком. Поруч із ним стояла скляна банка з огірками, яка впала та розбилася.

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Уламки скла потрапили постраждалому у ногу та пошкодили вену.

Намагався сам зупинити кров

Травмований чоловік намагався самостійно надати собі першу допомогу, але не зміг зупинити кровотечу.

Внаслідок травми білоцерківець помер на місці події. Судячи з усього, навіть викликати собі швидку чоловік не встиг.

Невдовзі до квартири чоловіка зайшла сусідка, яка й побачила його тіло посеред скривавленої кухні. Жінка повідомила про подію поліцейським.

Правоохоронці, що працювали на місці події, встановили, що у квартирі в момент події нікого не було та виключили ймовірність злочину. Втім, за фактом смерті чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

Криваві вихідні на Київщині

За вихідні 29 та 30 січня у Київській області сталося чимало трагічних випадків та злочинів. Поліцейським довелося працювати на місці кривавого вбивства подружжя з Волині, яке вчинив 52-річний житель Василькова. Зловмисник, за даними, поліції, напав на потерпілого з молотком та вбив його, після чого ножем зарізав дружину постраждалого. Тіла вбитих підозрюваний поклав у фургон й відвіз на одну із вулиць Василькова.

Крім того, днями іноземець 3 години ґвалтував 21-річну студентку, яку привіз додому з нічного клубу.