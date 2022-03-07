В Киевской области продолжаются активные бои: какая ситуация в районах
Источник:телеграмм Алексея Кулебы
В Киевской области по состоянию на 7 марта продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреливают жилые дома и инфраструктуру.
Какая ситуация в Киевской области
Террористы накапливают свои войска и технику. В то же время во всех районах происходит борьба с диверсионными группами.
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Бучанский район
Ночью шли бои в Гостомеле, Макарове и Ирпене. Россияне разместили свою технику вдоль:
- Бучи;
- Немишаевской общины;
- Михайловской Рубежовки.
Сейчас власти готовятся к эвакуации населения и доставке гуманитарной помощи. Однако террористы постоянно стреляют. По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в районе есть большой поток людей в ряды теробороны.
Бориспольский район
Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Защитники укрепляют границы района и блокпосты на дорогах. За ночь было несколько воздушных тревог.
Фастовский район
- В 5 часов утра по селу Бышев оккупанты нанесли авиаудар. В результате разрушено здание аптеки.
- На участке автодороги Бышев – Лишня уничтожена электроопора. Соответствующие службы уведомлены. В 7 часов утра свет был восстановлен на резервной линии.
- Потерпевших нет.
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Вышгородский район
Северную часть района оккупировали русские захватчики, они постоянно перегруппировывают свои силы. Полесская, Дымерская и Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. В район поступает гуманитарная помощь, однако террористы не дают людям ее получить.
За утро из Дымерского направления вывели 500 человек, самостоятельно сбежавших из захваченного населенного пункта.
Белоцерковский и Обуховский районы
Ситуация стабильна.
Броварской район
- На территории Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин проходили боевые действия. Сейчас ситуация там напряженная.
- В селах Мокрец и Заворичи нет связи и электроснабжения. Также там наблюдается активное передвижение врага.
- В селе Русанов разрушены частные жилые дома. В населенном пункте восстановили газоснабжение, однако электричества, воды и связи до сих пор нет.
- В селе Победа частично разрушены местный храм, дом священника и дом для одиноких людей. Власть производит эвакуацию населения.
- В Лукашах нет водоснабжения.
Самые опасные направления в Киевской области
- Житомирская трасса,
- Буча – Ирпень – Гостомель,
- Макаров,
- север Вышгородского района.
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