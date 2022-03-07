Яка ситуація на Київщині

Терористи накопичують свої війська та техніку. Водночас у всіх районах відбувається боротьба з диверсійними групами.

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Бучанський район

Уночі тривали бої в Гостомелі, Макарові та Ірпені. Росіяни розташували свою техніку вздовж:

Бучі;

Немішаївської громади;

Михайлівської Рубежівки.

Зараз влада готується до евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги. Однак терористи постійно стріляють. За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, у районі є великий потік людей до лав тероборони.

Бориспільський район

Комунальні служби та об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Захисники укріплюють кордони району та блокпости на дорогах. За ніч було декілька повітряних тривог.

Фастівський район

О 5 годині ранку по селу Бишів окупанти завдали авіаудар. Внаслідок цього зруйнована будівля аптеки.

На ділянці автодороги Бишів – Лишня знищена електроопора. Відповідні служби повідомлені. О 7 годині ранку світло відновили на резервній лінії.

Потерпілих немає.

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Вишгородський район

Північну частину району окупували російські загарбники, вони постійно перегруповують свої сили. Поліська, Димерська та Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. До району надходить гуманітарна допомога, однак терористи не дають людям змоги її отримати.

За ранок з Димерського напрямку вивели 500 людей, які самостійно втекли з захопленого населеного пункту.

Білоцерківський та Обухівський райони

Ситуація стабільна.

Броварський район

На території Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад відбувалися бойові дії. Зараз ситуація там напружена.

У селах Мокрець та Заворичі нема зв'язку та електропостачання. Також там спостерігають активне пересування ворога.

У селі Русанів зруйновані приватні житлові будинки. У населеному пункті відновили газопостачання, однак електрики, води та зв'язку досі немає.

У селі Перемога частково зруйновані місцевий храм, будинок священника та будинок для одиноких людей. Влада проводить евакуацію населення.

У Лукашах немає водопостачання.

Найнебезпечніші напрямки на Київщині

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Макаров,

північ Вишгородського району.

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