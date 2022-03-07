Какая ситуация в Киевской области

Террористы накапливают свои войска и технику. В то же время во всех районах происходит борьба с диверсионными группами.

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Бучанский район

Ночью шли бои в Гостомеле, Макарове и Ирпене. Россияне разместили свою технику вдоль:

Бучи;

Немишаевской общины;

Михайловской Рубежовки.

Сейчас власти готовятся к эвакуации населения и доставке гуманитарной помощи. Однако террористы постоянно стреляют. По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в районе есть большой поток людей в ряды теробороны.

Бориспольский район

Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Защитники укрепляют границы района и блокпосты на дорогах. За ночь было несколько воздушных тревог.

Фастовский район

В 5 часов утра по селу Бышев оккупанты нанесли авиаудар. В результате разрушено здание аптеки.

На участке автодороги Бышев – Лишня уничтожена электроопора. Соответствующие службы уведомлены. В 7 часов утра свет был восстановлен на резервной линии.

Потерпевших нет.

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Вышгородский район

Северную часть района оккупировали русские захватчики, они постоянно перегруппировывают свои силы. Полесская, Дымерская и Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. В район поступает гуманитарная помощь, однако террористы не дают людям ее получить.

За утро из Дымерского направления вывели 500 человек, самостоятельно сбежавших из захваченного населенного пункта.

Белоцерковский и Обуховский районы

Ситуация стабильна.

Броварской район

На территории Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин проходили боевые действия. Сейчас ситуация там напряженная.

В селах Мокрец и Заворичи нет связи и электроснабжения. Также там наблюдается активное передвижение врага.

В селе Русанов разрушены частные жилые дома. В населенном пункте восстановили газоснабжение, однако электричества, воды и связи до сих пор нет.

В селе Победа частично разрушены местный храм, дом священника и дом для одиноких людей. Власть производит эвакуацию населения.

В Лукашах нет водоснабжения.

Самые опасные направления в Киевской области

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Макаров,

север Вышгородского района.