В Киевской области снаряд попал в жилой дом, есть погибшие
26 февраля 2022 , 15:08Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В поселке Бородянка Киевской области оккупанты обстреляли жилой дом. По предварительным данным ГСЧС, погиб один человек.
После обстрела в жилом доме сразу начался пожар. Произошло это 26 февраля в 13.40.
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По данным ГСЧС, в подвале жилого дома может быть ребенок. Пока информацию о количестве погибших и пострадавших уточняют.
Пожар тушили 8 спасателей, привлекших две единицы спецтехники. Также ГСЧС опубликовали видео с места происшествия, где видно, что возгорание было достаточно серьезным. От дома остались только развалины.
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