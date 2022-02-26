Після обстрілу в житловому будинку одразу розпочалася пожежа. Сталося це 26 лютого о 13:40.

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За даними ДСНС, у підвалі житлового будинку може бути дитина. Наразі інформацію про кількість загиблих та постраждалих уточнюють.

Пожежу гасили 8 рятувальників, які залучили дві одиниці спецтехніки. Також ДСНС опублікували відео з місця події, де видно, що займання було досить серйозним. Від будинку залишились лише руїни.

Наслідки пожежі через обстріл на Київщині: відео ДСНС

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