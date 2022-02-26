После обстрела в жилом доме сразу начался пожар. Произошло это 26 февраля в 13.40.

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По данным ГСЧС, в подвале жилого дома может быть ребенок. Пока информацию о количестве погибших и пострадавших уточняют.

Пожар тушили 8 спасателей, привлекших две единицы спецтехники. Также ГСЧС опубликовали видео с места происшествия, где видно, что возгорание было достаточно серьезным. От дома остались только развалины.

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