В киевской школе создали методички на случай нападения России

В одном из учебных заведений среднего образования в Киеве разработали план действий в случае полномасштабной военной агрессии со стороны российских оккупантов. Методички с указаниями распространили среди детей и их родителей.

Подготовиться к чрезвычайной ситуации решили в школе, которую посещает дочь телеведущей Татьяны Даниленко. В методичке указали универсальный рецепт безопасности, а в самом заведении подготовили все необходимое для пребывания детей в укрытии.

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По словам журналистки, сумки с пледами, едой, которая не портится, а также радиоприемники в школе закупили еще в январе 2022.

Лучше быть готовыми

Телеведущая отметила, что в школе серьезно, но без паники отнеслись к возможному нападению России.

Учитель истории, который курирует старшую школу, подчеркнул, что даже если полномасштабная агрессия маловероятна, лучше быть готовым к ней, а не игнорировать опасность.

Педагоги определили между собой, кто и сколько времени сможет оставаться в укрытиях, а также договорились о действиях в случае исчезновения связи.

8 февраля родители учеников школы получили инструкции, которые разрабатывали в школе в течение января.

Родителям разослали подробный план, что и как делать на все случаи, в частности, если исчезла связь. Все было сообщено столь убедительно, подробно, понятно и спокойно, что остался только один вопрос: Что мешало государству за 8 лет разумно подготовить нацию?

– написала Даниленко.

Выкладывать методичку в открытый доступ журналистка отказалась, сославшись на то, что в ней есть личные данные.

Что известно об угрозе полномасштабного вторжения России

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Западные СМИ и дипломаты активно говорят о вероятности нападения российских войск на Украину с января. О подготовке России к полномасштабному российскому вторжению и захвате многих крупных населенных пунктов говорили еще в октябре 2021 года. Именно с этого момента российские террористы начали активно наращивать войска у границ с Украиной. В частности – со стороны Беларуси. Реагируя на вероятное вторжение, западные партнеры Киева начали поставки летального оружия оборонительного типа.

Кроме того, в США подготовили экспортные санкции против Москвы. Новый пакет ограничений может повредить промышленности России, а также заблокировать работу банковского сектора.