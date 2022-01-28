В киевском метро рассказали, скольких людей могут принять в случае нападения России

Станции столичной подземки будут открытыми для людей лишь в первые 10 минут после вероятного наступления войск оккупантов. По истечению этого времени внутрь не пустят никого.

По словам заместителя руководителя подземки Натальи Макогон, не смогут спасти киевлян лишь 6 наземных станций. Все остальные 40 находятся в боевой готовности с 2014 года.

Смотрите также Он и сам еще может не знать, – Блинкен о том, нападет ли Путин на Украину

Размещать людей в случае наступления критической ситуации будут на перронах станций, но в случае необходимости для этого используют и тоннели.

Метро рассчитано на укрытие 80 тысяч человек

По словам чиновницы, жители столицы, которым повезло вовремя добраться до метро, должны слушать указания работников подземки или привлеченных к выполнению работ служб.

с помощью тоннелей киевляне смогут добраться до другой остановки подземки, если выходы будут заблокированы.

Каждая из станций метрополитена сможет принять до 2 тысяч киевлян, но лишь на 48 часов, поскольку именно на столько людям хватит кислорода.

С собой в укрытие нужно взять документы, теплые вещи, лекарства, воду и еду, поскольку обеспечения этим не будет.

За порядком на самих станциях должны следить полицейские.

Человек с собой берет теплые вещи, воду, бутерброд. Этим не обеспечивается. В случае необходимости расконсервируются санитарные части, которые непосредственно предусмотрены для гражданской обороны,

– подчеркнула Макогон.

Главное об угрозе полномасштабного вторжения России

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Западные СМИ и дипломаты активно говорят о вероятности нападения российских войск на Украину. О подготовке России к полномасштабному российскому вторжению и захвате многих крупных населенных пунктов говорили еще в октябре 2021 года. Именно с этого момента российские террористы начали активно наращивать войска у границ с Украиной. В том числе – со стороны Беларуси.

На фоне информации разведок западные партнеры официального Киева начали поставки летального оружия оборонного типа. Недавно в Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может навредить промышленности России, а также заблокировать работу банковского сектора.

25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.