В киевском парке две компании, которые дрались между собой, набросились на Муниципальную охрану

Восемь пьяных злоумышленников выясняли между собой отношения, но при появлении правоохранителей бросились на них с кулаками. В результате нападения работники Муниципальной охраны получили достаточно серьезные повреждения.

Инцидент произошел ночью 9 сентября в парке Победы. Бойцы Муниципальной охраны заметили, как две пьяные компании устроили массовую драку между собой.

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Правоохранители сразу же побежали разнимать мужчин и девушек, которые нарушали покой.

Призвали бить охрану



В нападении на правоохранителей принимали участие 8 человек / Фото Муниципальной стражи Киева

При появлении охранников кто-то из нарушителей начал кричать, чтобы все били муниципалов.

Из-за этого злоумышленники быстро забыли о конфликте между собой и бросились на правоохранителей.

В результате драки один из бойцов Муниципальной охраны получил перелом руки. У другого диагностировали сотрясение мозга.

Двоих из 8 нападавших удалось задержать. Их передали следователям. Другие злоумышленники скрылись.

Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно. Однако в Муниципальной охране подчеркнули, что всех нарушителей привлекут к ответственности.



Все участники драки были нетрезвыми / Фото Муниципальной охраны Киева

Полный текст сообщения пресс-службы Муниципальной охраны в телеграме:

Массовая драка в парке Победы.

Две нетрезвые компании в составе восьми человек выясняли между собой отношения с помощью кулаков и грубой силы. Разнимать их пришлось наряду Муниципальной охраны.

Вместо прекращения драки, кто-то из них крикнул "Бей охрану!", и толпа ринулась с кулаками уже на койотов, забыв о предыдущем конфликте.

В результате двое нападавших задержаны на месте, переданы полиции. Остальные пустились кто куда.

Перелом руки у одного из охранников, сотрясение мозга у другого. Негодяи будут привлечены к уголовной ответственности. Мы проследим.