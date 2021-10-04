В киевском парке потерялся 7-летний мальчик с аутизмом

Маленький мальчик катался на самокате в парке КПИ возле проспекта Победы в Киеве. В какой-то момент мать отвернулась и не заметила, куда уехал ее сын.

Инцидент произошел днем 3 октября. Женщина сразу позвонила в полицию, а патрульные быстро отреагировали на произошедшее.

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Как отметили в патрульной полиции Киева, на вызов прибыли инспекторы Евгений Винявский и Евгений Запорожец.

Нашли возле подземного перехода

Правоохранители выяснили, что мальчик страдает аутизмом, поэтому ситуация может быть хуже, чем казалась на первый взгляд.

Патрульные посадили женщину в служебную машину и начали искать мальчика.

Увидели школьника неподалеку от одного из подземных переходов. К счастью, мальчик не перешел дорогу, поскольку тогда отыскать его было бы гораздо сложнее.

Для мальчика это приключение закончилось хорошо. Целого и невредимого ребенка вернули матери.

Патрульные обратились к сотрудникам ювенальной превенции и сообщили им об инциденте. С женщиной провели профилактическую беседу. Судя по сообщению полиции, штрафовать ее не стали.

Друзья, будьте внимательны к себе и своим близким. Следите за детьми, ведь от этого может зависеть не только их здоровье, но и даже жизнь,

– обратились к людям столичные патрульные.