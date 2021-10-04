В киевском парке потерялся 7-летний мальчик с аутизмом
Источник:Патрульная полиция Киева
Маленький мальчик катался на самокате в парке КПИ возле проспекта Победы в Киеве. В какой-то момент мать отвернулась и не заметила, куда уехал ее сын.
Инцидент произошел днем 3 октября. Женщина сразу позвонила в полицию, а патрульные быстро отреагировали на произошедшее.
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Как отметили в патрульной полиции Киева, на вызов прибыли инспекторы Евгений Винявский и Евгений Запорожец.
Нашли возле подземного перехода
- Правоохранители выяснили, что мальчик страдает аутизмом, поэтому ситуация может быть хуже, чем казалась на первый взгляд.
- Патрульные посадили женщину в служебную машину и начали искать мальчика.
- Увидели школьника неподалеку от одного из подземных переходов. К счастью, мальчик не перешел дорогу, поскольку тогда отыскать его было бы гораздо сложнее.
Для мальчика это приключение закончилось хорошо. Целого и невредимого ребенка вернули матери.
Патрульные обратились к сотрудникам ювенальной превенции и сообщили им об инциденте. С женщиной провели профилактическую беседу. Судя по сообщению полиции, штрафовать ее не стали.
Друзья, будьте внимательны к себе и своим близким. Следите за детьми, ведь от этого может зависеть не только их здоровье, но и даже жизнь,
– обратились к людям столичные патрульные.