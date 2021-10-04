Інцидент стався вдень 3 жовтня. Жінка одразу зателефонувала до поліції, а патрульні швидко відреагували на подію.

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Як зазначили у патрульній поліції Києва, на виклик прибули інспектори Євген Вінявський та Євгеній Запорожець.

Знайшли біля підземного переходу

Правоохоронці з'ясували, що хлопчик страждає на аутизм, тому ситуація може бути гіршою, аніж здавалася на перший погляд.

Патрульні посадили жінку до службової машини та почали шукати хлопчика.

Побачили школяра неподалік від одного з підземних переходів. На щастя, хлопчик не перейшов дорогу, оскільки тоді відшукати його було б набагато складніше.

Для хлопчика ця пригода закінчилася добре. Цілу та неушкоджену дитину повернули матері.

Патрульні ж звернулися до співробітників ювенальної превенції та повідомили їм про інцидент. З жінкою провели профілактичну бесіду. Судячи з повідомлення поліції, штрафувати її не стали.



Друзі, будьте уважні до себе та своїх близьких. Пильнуйте дітей, адже від цього може залежати не тільки їхнє здоров'я, а й навіть життя,

– звернулися до людей столичні патрульні.