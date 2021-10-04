Інцидент стався вдень 3 жовтня. Жінка одразу зателефонувала до поліції, а патрульні швидко відреагували на подію.
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Як зазначили у патрульній поліції Києва, на виклик прибули інспектори Євген Вінявський та Євгеній Запорожець.
Знайшли біля підземного переходу
- Правоохоронці з'ясували, що хлопчик страждає на аутизм, тому ситуація може бути гіршою, аніж здавалася на перший погляд.
- Патрульні посадили жінку до службової машини та почали шукати хлопчика.
- Побачили школяра неподалік від одного з підземних переходів. На щастя, хлопчик не перейшов дорогу, оскільки тоді відшукати його було б набагато складніше.
Для хлопчика ця пригода закінчилася добре. Цілу та неушкоджену дитину повернули матері.
Патрульні ж звернулися до співробітників ювенальної превенції та повідомили їм про інцидент. З жінкою провели профілактичну бесіду. Судячи з повідомлення поліції, штрафувати її не стали.
Друзі, будьте уважні до себе та своїх близьких. Пильнуйте дітей, адже від цього може залежати не тільки їхнє здоров'я, а й навіть життя,
– звернулися до людей столичні патрульні.