В киевском супермаркете охранник и покупательница потолкались из-за подозрения в краже
Источник:телеграм-канал "Киев оперативный"
В столичном супермаркете на бульваре Академика Вернадского, 16 случился конфликт между охранником и девушкой. Соответствующее видео появилось в сети 30 ноября.
В процессе ссоры сотрудник магазина и покупательница даже применили силу друг к другу. Поводом для выяснения отношений стало подозрение клиентки в краже.
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Держал силой и пытался обыскать
Решив, что девушка стащила товар и спрятала его в рукав куртки, мужчина задержал ее. В итоге покупательница якобы показала ему свою одежду, но там ничего не было.
Впрочем, на этом охранник не остановился и начал хватать ее за рюкзак, считая, что она что-то спрятала в нем.
Клиентка предложила показать содержимое рюкзака, но мужчина не унимался и продолжил ее дергать. После этого девушка начала отбиваться от него.Обратите внимание! По указанному адресу расположен супермаркет сети "Фора".
Девушка начала отбиваться от охранника, когда он дернул ее / Скриншот из видео
Охранника упрекнули в незнании законов
Впоследствии в разговор вмешался мужчина, который стал свидетелем происшествия. Он сказал охраннику, что сам работает в этой сфере, а потому знает, что его коллега не имеет никакого права трогать другого человека или тем более обыскивать его. Также неравнодушный предложил вызвать полицию.
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Текст публикации "Киева оперативного":
Охранник заподозрил женщину в краже и задержал ее. Говорил, что украденное в рукаве ее куртки. Девушка показала, но там ничего не было. Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что украденное там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее дергать. Ну, и девушка, конечно, ответила... Киев, Вернадского, 16.