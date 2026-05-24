Много разрушений на Киевщине: от массированной атаки пострадали все районы области

Российская армия нанесла массированный воздушный удар по Киевской области. После ряда взрывов известно о последствиях буквально в каждом районе.

Об этом рассказали в ОВА. Вот что известно на данный момент.

Что известно о массированном обстреле Киевщины 24 мая и его последствиях?

Киевская область, вместе со всей Украиной, ночью 24 мая переживала массированную комбинированную воздушную атаку. Российская армия применила БпЛА, баллистику, крылатые и другие виды ракет. Много взрывов раздавалось в украинских городах.

По сообщению областной военной администрации, в Киевской области последствия есть во всех районах:

В Фастовском районе в больницу госпитализированы две женщины. Повреждены частные дома и многоэтажка.

В Бучанском районе пострадал мужчина. Повреждены предприятие, складские помещения, многоэтажный дом и три частных.

В Обуховском и Броварском районах повреждены частные дома.

В Белоцерковском – гаражный кооператив. В Вышгородском – частный дом и многоэтажка.

В Бориспольском районе повреждены хозяйственные помещения.

Много разрушений и пожаров в Киеве. Уже есть информация о по меньшей мере одном погибшем и десяток пострадавших.

Гремели взрывы в Кропивницком, Черкассах, в Хмельницкой области и тому подобное.

На момент публикации массированная атака продолжается, воздушная тревога актуальна в большинстве областей.