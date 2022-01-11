В Киевсовете хотят переименовать Российскую Федерацию в Московию

Представители партии "Голос" зарегистрировали в Киевском горсовете проект решения об изменении названия страны-оккупанта с Российской Федерации на Московию. Вскоре местные депутаты должны проголосовать за это предложение.

В случае, если в Киевсовете поддержат этот проект, соответствующее обращение направят к президенту, Верховной Раде и Кабмину. По словам инициаторов такого решения, называть страну оккупантов Московией они предложили для обозначения государства-агрессора и ее территории.

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Авторы документа предлагают отказаться от использования в названии страны-агрессора исторического названия территории современной Украины – "Русь".

Хотят вернуть историческое название

Депутаты от "Голоса" подчеркнули, что до 1721 года Россия называлась именно Московией или Московским царством.

Смена названия на современное фактически бросила серьезный вызов идентичности украинского народа и является идеологическим оправданием для оккупации территории нашего государства.

Одним из проявлений такой имперской политики Российской Федерации в отношении Украины является безосновательное использование в названии государства греческой транскрипции исторического географического и государственного названия Русь – Россия,

– подчеркнули депутаты.

Не первая подобная инициатива

В середине декабря 2021 года в Ровенском облсовете поддержали решение об обращении в ВР с переименованием России в Московию. Чуть позже с подобным предложением выступили во Львовском облсовете, однако "за" проголосовали лишь 26 депутатов, поэтому, решение не было принято.