У разі, якщо у Київраді підтримають цей проєкт, відповідне звернення направлять до президента, Верховної Ради та Кабміну. За словами ініціаторів такого рішення, називати країну окупантів Московією вони запропонували для позначення держави-агресора ті її території.

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Автори документу пропонують відмовитися від використання у назві країни-агресора історичної назви території сучасної України – "Русь".

Хочуть повернути історичну назву

Депутати від "Голосу" підкреслили, що до 1721 року Росія називалася саме Московією або Московським царством.

Зміна назви на сучасну фактично "покинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є ідеологічним виправданням для окупації території нашої держави.



Одним із проявів такої імперської політики Російської Федерації щодо України є безпідставне використання у назві держави грецької транскрипції історичної географічної та державної назви Русь — Росія,

– підкреслили депутати.

Не перша подібна ініціатива

У середині грудня 2021 у Рівненській облраді підтримали рішення про звернення до ВР з перейменуванням Росії на Московію. Трошки пізніше з подібною пропозицією виступили у Львівській облраді, однак "за" проголосували лише 26 депутатів, то ж, рішення не було прийнято.