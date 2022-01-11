У разі, якщо у Київраді підтримають цей проєкт, відповідне звернення направлять до президента, Верховної Ради та Кабміну. За словами ініціаторів такого рішення, називати країну окупантів Московією вони запропонували для позначення держави-агресора ті її території.
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Автори документу пропонують відмовитися від використання у назві країни-агресора історичної назви території сучасної України – "Русь".
Хочуть повернути історичну назву
- Депутати від "Голосу" підкреслили, що до 1721 року Росія називалася саме Московією або Московським царством.
- Зміна назви на сучасну фактично "покинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є ідеологічним виправданням для окупації території нашої держави.
Одним із проявів такої імперської політики Російської Федерації щодо України є безпідставне використання у назві держави грецької транскрипції історичної географічної та державної назви Русь — Росія,
– підкреслили депутати.
Не перша подібна ініціатива
У середині грудня 2021 у Рівненській облраді підтримали рішення про звернення до ВР з перейменуванням Росії на Московію. Трошки пізніше з подібною пропозицією виступили у Львівській облраді, однак "за" проголосували лише 26 депутатів, то ж, рішення не було прийнято.