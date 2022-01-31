На Киевтеплоэнерго сотни невакцинированных работников отстранили от работы
Источник:сайт Киевтеплоэнерго
На коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго отстранили от работы 382 работников, которые не прошли процедуру вакцинации против COVID-19. Такое решение вступило в силу 31 января.
Впрочем, киевлян заверили, что это никак не скажется на работе теплосетей. Так как в целом компания успела провакцинировать большинство своих сотрудников.
Важно Минздрав изменил сроки отстранения работников, подлежащих обязательной вакцинации
Прислушались к указанию Минздрава
Отстранение непривитых сотрудников от работы в Киевтеплоэнерго объяснили требованиями соответствующего приказа Минздрава. Что же касается коммунальщиков, то все они имеют зеленый сертификат. В целом из 9,3 тысячи членов коллектива компании две дозы прививки получили 90%.Обратите внимание! В крупнейшем структурном подразделении Киевтеплоэнерго, которое насчитывает 5,5 тысяч человек, курс вакцинации прошли 93%.
Обещают, что коллапса не будет
Коммунальщики заверили, что заранее составили план замещения оперативного невакцинированного персонала. Для этого внесли изменения в графики работы оперативного персонала и перераспределили обязанности.
Поэтому отстранение работников без зеленого сертификата не повлияет на стабильность теплоснабжения и сроки устранения аварийных повреждений оборудования и сетей,
– отметило руководство коммунального учреждения.
Кроме того, в Киевтеплоэнерго подчеркнули, что отстранение части персонала стало болезненным вынужденным шагом. Потому что о таких жестких мерах реагирования на распространение коронавируса всех предупредили заранее. К тому же, работникам обеспечили свободный доступ к вакцинам.
Может заинтересовать – история 91-летней львовянки, которую спасла вакцинация: смотрите видео