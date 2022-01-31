На Киевтеплоэнерго сотни невакцинированных работников отстранили от работы

На коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго отстранили от работы 382 работников, которые не прошли процедуру вакцинации против COVID-19. Такое решение вступило в силу 31 января.

Впрочем, киевлян заверили, что это никак не скажется на работе теплосетей. Так как в целом компания успела провакцинировать большинство своих сотрудников.

Важно Минздрав изменил сроки отстранения работников, подлежащих обязательной вакцинации

Прислушались к указанию Минздрава

Отстранение непривитых сотрудников от работы в Киевтеплоэнерго объяснили требованиями соответствующего приказа Минздрава. Что же касается коммунальщиков, то все они имеют зеленый сертификат. В целом из 9,3 тысячи членов коллектива компании две дозы прививки получили 90%.

Обещают, что коллапса не будет

В крупнейшем структурном подразделении Киевтеплоэнерго, которое насчитывает 5,5 тысяч человек, курс вакцинации прошли 93%.

Коммунальщики заверили, что заранее составили план замещения оперативного невакцинированного персонала. Для этого внесли изменения в графики работы оперативного персонала и перераспределили обязанности.

Поэтому отстранение работников без зеленого сертификата не повлияет на стабильность теплоснабжения и сроки устранения аварийных повреждений оборудования и сетей,

– отметило руководство коммунального учреждения.

Кроме того, в Киевтеплоэнерго подчеркнули, что отстранение части персонала стало болезненным вынужденным шагом. Потому что о таких жестких мерах реагирования на распространение коронавируса всех предупредили заранее. К тому же, работникам обеспечили свободный доступ к вакцинам.

Может заинтересовать – история 91-летней львовянки, которую спасла вакцинация: смотрите видео