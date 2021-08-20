Кличко говорит, что его приглашали на заседание СНБО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО, которое состоится 20 августа. Впрочем, ему пришлось отказаться.

Политик пояснил, что ему позвонили за 2,5 часа до начала заседания. Он не сможет присутствовать, ведь находится не в Киеве.

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Городской голова уточнил, что начал рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину. Он выехал из Киева сразу после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

Почему заговорили об устранении Кличко с КГГА

Накануне появилась информация о том, что на своем первом заседании в августе СНБО может рассматривать вопрос отстранения Кличко от должности главы КГГА. Такого варианта развития событий не исключал и сам политик.

Формальным основанием для рассмотрения вопроса Кличко на СНБО может стать статус Киева как столицы Украины и выявление в городе коррупционных проблем.

В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что 20 августа на заседание СНБО устранение председателя КГГА рассматривать не планируют. В то же время добавил: Не исключено, что в повестку дня еще могут вносить изменения.

Заседание СНБО 20 августа: что известно

Вероятно, что среди тем, которые будет рассматривать СНБО, будут санкции из-за преследования жителей оккупированного Крыма. В соответствующем перечне – 18 российских судей и представителей оккупационной власти. Ограничения планируют ввести минимум до 2026 года.

Кроме этого, могут обсудить и вопросы оборонного характера. Также, вероятно, будут анализировать ситуацию с распространением в Украине штамма коронавируса Дельта. Еще одна тема – реформирование лесного хозяйства.

. Действующее законодательство предусматривает, что городской голова Киева по своим должностным обязанностям возглавляет исполнительный орган Киевсовета-Киевскую городскую государственную администрацию.