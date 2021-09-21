Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу столичной полиции Крищенко, – СМИ

В СМИ говорят, что своим заместителем мэр Кличко планирует назначить экс-главу Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Такое решение мэр столицы хочет принять во время сессии Киевсовета.

Известно, что главу Нацполиции Киева уволили по его собственному желанию 10 августа. О возможном решении Кличко сообщили 21 сентября.

Интересно Кличко рассказал о споре с Зеленским и прокомментировал шутки "95 квартала"

Сразу согласился

В СМИ говорят, Кличко предложил новую кандидатуру на должность заместителя мэра на 23 сентября во время сессии. Предложение экс-глава Нацполиции Киева принял сразу. Также отмечают, что Кличко и Крищенко знакомы давно.

Что известно об Андрее Крищенко Офицер УМВД. До апреля 2014 года возглавлял подразделение Кропивницкого управления по борьбе против организованной преступности.



14 апреля 2014 года, во время российской интервенции в Украину, был одним из тех, кто оборонял Горловское управление полиции. Здание пытались захватить пророссийские сепаратисты.



Декабрь 2014 – 2015 – начальник УБОП в Донецкой области. Возглавлял Главное управление Национальной полиции Киева с 2015 до 2021 года.