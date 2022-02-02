Кличко-младший записался в тероборону Киева
Источник:телеграм-страница Виталия Кличко
Владимир Кличко присоединился к бригаде территориальной обороны Киева. Информацию об этом опубликовал 2 февраля его брат – глава столицы Виталий Кличко.
Владимир зарегистрировался в первом центре рекрутинга резервистов Киева. Сейчас там идет консультационная работа.
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Чем будет заниматься территориальная оборона
Киевская городская государственная администрация призывает киевлян подписывать контракт и присоединяться к территориальной обороне города в случае нападения России. Резервисты могут регулярно заниматься огневой, медицинской и инженерной подготовками. Руководители батальонов организовали гибкий график тренировок.
Если нового российского нападения удастся избежать, то резервисты примут участие в десятидневных учебных сборах раз в 1 или 2 года.
Как приобщиться к теробороне
В КГГА рассказали, что все желающие могут обратиться на горячую линию Территориального резерва Киева за номером: 063 651 44 46. Там они пройдут короткий опрос.
Следующим шагом будет собеседование в одном из комбатов. После этого кандидатам определят должности и отправят проходить военно-врачебную комиссию.
Какие документы нужны для резервистов
Если намерены заключить контракт, то подготовьте необходимые документы:
- заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальный резерв;
- копии паспорта гражданина Украины;
- копии свидетельства о браке и рождении детей (если есть);
- характеристику по работе или учебному заведению;
- копии документов о среднем и высшем образовании;
- цветную фотокарточку размером 9х12 сантиметров;
- копию справки о предоставлении идентификационного номера;
- справку военно-врачебной комиссии о пригодности по состоянию здоровья;
- справку о несудимости (получить нужно на сайте МВД).
Полный текст публикации телеграм-страницы Виталия Кличко
Друзья! Пришел проверить, как происходит консультационная работа с добровольцами, который создала столица.
А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева.