Володимир зареєструвався у першому центрі рекрутингу резервістів Києва. Наразі там триває консультаційна робота.

До теми Як вступити до територіальної оборони Києва та захистити столицю

Чим займатиметься територіальна оборона

Київська міська державна адміністрація закликає киян підписувати контракт та приєднуватися до територіальної оборони міста у разі нападу Росії. Резервісти можуть регулярно займатися вогневою, медичною та інженерною підготовками. Керівники батальйонів організували гнучкий графік тренувань.

Якщо нового російського нападу вдасться уникнути, то резервісти братимуть участь у десятиденних навчальних зборах раз на 1 або 2 роки.

Як долучитися до тероборони

У КМДА розповіли, що всі охочі можуть звернутися на гарячу лінію Територіального резерву Києва за номером: 063 651 44 46. Там вони пройдуть коротке опитування.

Наступним кроком буде співбесіда в одному з комбатів. Після цього кандидатам визначать посади та відправлять проходити військово-лікарську комісію.

Які документи потрібні для резервістів

Якщо маєте намір укласти контракт, то підготуйте необхідні документи:

заяву про бажання добровільно вступити на службу у територіальний резерв;

копії паспорта громадянина України;

копії свідоцтва про шлюб та народження дітей (якщо є);

характеристику з роботи або навчального закладу;

копії документів про середню та вищу освіту;

кольорову фотокартку розміром 9х12 сантиметрів;

копію довідки про надання ідентифікаційного номера;

довідку військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров'я;

довідку про несудимість (отримати потрібно на сайті МВС).

Повний текст публікації телеграм-сторінки Віталія Кличка

Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями, який створила столиця.

А брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва.