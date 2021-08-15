Кличко не должен обижаться, – Верещук об обысках в КГГА

Массовые обыски, которые прошли в департаментах Киевской городской государственной администрации в мае 2021 года, являются не инструментом давления, а необходимым этапом. Поэтому глава Виталий Кличко должен подумать над тем, как избежать в дальнейшем таких ситуаций.

К тому же он должен сделать алгоритм своих шагов таким, чтобы его не обвиняли, что он занимается только политикой, а не "хозяствованием". Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала депутат от "Слуги народа", экс-кандидатка в мэры Киева Ирина Верещук.

Напомним Массовые внезапные облавы и постановочные акции, – Кличко об обысках в КГГА

Верещук: есть неудовлетворительная работа главы КГГА

По ее словам, нельзя говорить о конфликте между президентом Украины и Виталием Кличко. Мол, только киевский городской голова заявлял о каких-то претензиях к Владимиру Зеленскому. А сам глава государства журналистам ответил, что никакого конфликта нет.

Есть просто неудовлетворительная работа главы КГГА, которого назначает президент. Здесь господин Кличко не должен обижаться,

– подчеркнула нардеп.

Она отметила, что мэр Киева формирует бюджет, выполняет его и контролирует использование. Но в мировой практике нет ни одного подобного примера, где городской глава является именно таким органом.

Президент имеет полное право уволить главу Киевской городской государственной администрации. Впрочем, неизвестно, пойдет ли Зеленский на такой шаг.

"То, что сейчас обыски и обвинения в коррупции именно по линии КГГА – факт. Мы это все видим. Имеет ли право президент как глава государства спросить об этом у Кличко? Полное", – заметила она.

Есть подозрения по некоторым случаям коррупции в КГГА, – Верещук

Верещук также сообщила, что сейчас уже есть подозрения относительно некоторых случаев коррупции, которую обнаружили в департаментах КГГА. Поэтому у следствия были все доказательства и аргументы, чтобы проводить обыски в помещениях.

"Ведут дела налоговая, ГБР и различные другие органы. Теперь вопрос к ним, как быстро они передадут дела в суд, и как быстро он сможет вынести правильное решение", – отметила она.

Обыски в Киевской городской госадминистрации: что известно