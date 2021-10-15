Кличко отправил подчиненных в ОАЭ и Швейцарию

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился отправить в Дубай и Лозанну ряд должностных лиц КГГА. По мнению мэра, делегации чиновников из столицы должны поспособствовать восстановлению потока туристов и позволят популяризировать Киев.

О путешествиях депутатов Киевсовета, руководителей нескольких департаментов и управлений КГГА, а также заместителя самого Кличко свидетельствуют распоряжения № 2119 и 2118. Подписаны они были 7 октября.

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Согласно документам, с 12 по 17 октября в Лозанне будет находиться заместитель мэра столицы по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Елена Говорова. Поездку будет оплачивать Национальный олимпийский комитет Украины, поскольку чиновница вылетит для участия в рабочих встречах в МОК.

Будут развивать международные связи

Как сказано в распоряжении главы Киева о командировке должностных лиц в Дубай, поездка будет проходить в рамках целевой программы укрепления и развития международных связей на 2019 – 2022 годы.

С 16 по 21 октября в один из крупнейших городов ОАЭ отправляются:

заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда;

директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик;

директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк;

начальник Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова;

первый заместитель директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Вячеслав Панченко;

заместитель начальника Управления международных связей аппарата КГГА Мария Адомайтис;

депутаты Киевсовета от фракций "УДАР" и "Батькивщина" Виктория Муха и Алла Шлапак.

Кроме того, в состав делегации Кличко внес вице-президента Ассоциации въездных туроператоров Украины Наталью Соболеву, главу Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма Алексея Волкова, руководительницу Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетту Янишевскую и члена правления Всеукраинской ассоциации гидов Вячеслава Арещенко.

Перелет и проживание Владимиру Репику, Марине Радовой и Вячеславу Панченко будут оплачивать департаменты, в которых они работают. Других делегатов должны обеспечить проживанием в гостинице и суточными выплатами со счета аппарата КГГА.