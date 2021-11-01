Кличко пожаловался на нехватку врачей для больных COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что в столице можно развернуть дополнительные койкоместа для тяжелобольных коронавирусной болезнью. Однако медицинского персонала для лечения инфицированных не хватит.

В эфире одного из каналов Виталий Кличко рассказал, что в красной зоне карантина Киев может развернуть еще 6 тысяч дополнительных мест для пациентов с COVID-19. По состоянию на 1 ноября в городе уже подготовили 5,5 тысячи мест в инфекционных отделениях.

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Потенциал больниц по койкоместам, по словам мэра, до сих пор остается достаточно большим.

Врачи работают на грани

По словам мэра, сейчас в Киеве уже появляются проблемы с недостаточным количеством медицинского персонала. Поскольку медики работают на грани своих возможностей, а количество больных постоянно увеличивается.

Власти столицы доплачивают медикам, работающим с пациентами с COVID-19 30-35 и 40 тысяч гривен в месяц. Однако такие поощрения никоим образом не дают врачам достаточно сил, чтобы работать 24/7 в столь безумном темпе.

Больницы Киева снабжены кислородом, оборудованием и аппаратами ИВЛ.

Мы можем сделать много мест, но самый главный вопрос – кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани напряжения. 90% наших мест снабжены кислородом. Но, тем не менее, угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день,

– подчеркнул Кличко.

В целом, по словам мэра, ситуация все ухудшается. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 495 подтвержденных случаев заболевания. 39 пациентов скончались.