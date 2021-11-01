В ефірі одного з каналів Віталій Кличко розповів, що у червоній зоні карантину Київ може розгронути ще 6 тисяч додаткових місць для пацієнтів з COVID-19. Станом на 1 листопада у місті вже підготували 5,5 тисяч місць в інфекційних відділеннях.

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Потенціал лікарень щодо ліжкомісць, за словами мера, досі залишається достатньо великим.

Лікарі працюють на межі

За словами мера, наразі у Києві вже виявляються проблеми з недостатньою кількістю медичного персонала. Оскільки медики працюють на межі своїх можливостей, а кількість хворих постійно збільшується.

Влада столиці доплачує медикам, які працюють з пацієнтами з COVID-19 30 – 35 та 40 тисяч гривень на місяць. Однак такі заохочування жодним чином не дають лікарям достатньо сил, аби працювати 24/7 у такому шаленому темпі.

Лікарні Києва забезпечені киснем, обладнанням та апаратами ШВЛ.



Ми можемо зробити багато місць, але найголовніше питання - хто надаватиме допомогу? Нам не вистачає лікарів. Сьогодні вже лікарі працюють на межі напруги. 90% наших місць забезпечені киснем. Але, тим не менш, загроза того, що кількість хворих перевищуватиме кількість лікарів та місць у лікарнях, залишається на сьогоднішній день,

– підкреслив Кличко.

Загалом, за словами мера, ситуація дедалі погіршується. Минулої доби у столиці зафіксували 495 підтверджених випадків захворювання. 39 пацієнтів померли.