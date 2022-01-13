Кличко признал, что его водитель нагло нарушил правила парковки, и опубликовал фото штрафа
Источник:телеграм Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что именно его Toyota Sequoia была припаркована почти вплотную к пешеходному переходу. По словам городского главы, 13 января, в день нарушения, его водитель оплатил штраф.
О том, что водитель мэра, Павел Гетьман, действительно нарушил правила дорожного движения, Кличко написал в своем телеграме. При этом глава столицы похвастался тем, что инспекторы по парковке сработали очень оперативно.
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Штраф за неправильную парковку водитель руководителя КГГА оплатил через приложение "Киев Цифровой".
Правила одинаковые для всех
- Водитель Виталия Кличко припарковал элитную Toyota Sequoia на улице Рейтарской в центре Киева. Сделал он это в нескольких метрах от пешеходного перехода.
- Факт нарушения возмутил киевлян, а в отношении водителя почти мгновенно составили постановление.
- Заместитель мэра Киева Константин Усов подчеркнул, что правила дорожного движения одинаковые для всех. Именно из-за этого работники инспекции по парковке и решили оштрафовать нарушителя.
Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен через "Киев цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения!
– отметил Кличко.
Судя по документу, который опубликовал мэр, водителю пришлось заплатить за несоблюдение правил 357 гривен – 340 гривен штрафа и еще 17 комиссии.
Квитанция об уплаченном штрафе / Фото Виталия Кличко